Blitz dei Falchi a Forcella, sequestrato un fucile con munizioni

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Lunedì mattina i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo nel Quartiere Forcella, dove hanno rinvenuto, dietro ad una colonnina delle reti di telecomunicazione, una custodia con all’interno un fucile cal. 12 con matricola non visibile e 3 cartucce dello stesso calibro che sono stati sequestrati a carico di ignoti. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di armi.

Vasto: aggredisce i poliziotti. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

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In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Giuseppe di Vittorio, hanno proceduto al controllo del 31enne.

Il predetto, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo dapprima contro gli operatori per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato e tratto in arresto.