Blitz fuori al bar sul doppio senso a Villaricca, arrestato parcheggiatore-pusher

Nei pressi di una nota caffetteria di corso Europa, lungo la circumvallazione esterna di Villaricca, i carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Pietro Amati, hanno arrestato un 40enne di origini ghanesi. L’uomo, conosciuto nella zona, si fingeva parcheggiatore per riscuotere denaro dagli automobilisti, ma allo stesso tempo gestiva anche un’attività di spaccio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, aveva trasformato l’area di sosta in una vera e propria piazza di spaccio, vendendo dosi di marijuana — presumibilmente — agli stessi clienti che aiutava a parcheggiare. La doppia attività non è però passata inosservata ai militari dell’Arma, che lunedì sono intervenuti bloccandolo in flagranza di reato.

Davanti agli occhi dei passanti e dei clienti della caffetteria, i carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di un sacchetto contenente numerose dosi di droga. Dopo l’arresto, il 40enne è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio con rito direttissimo.