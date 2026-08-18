Blitz nel carcere di Secondigliano: agenti sequestrano cocaina, hashish e uno smartphone

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Nuova operazione della Polizia Penitenziaria all’interno della casa circondariale di Secondigliano. Nel corso della notte, i Baschi Azzurri hanno portato a termine un importante intervento che ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanze stupefacenti e un telefono cellulare detenuti illegalmente all’interno dell’istituto.

Il controllo è stato effettuato presso il Reparto Adriatico, dove sono ristretti detenuti per reati comuni. Durante le attività di verifica, il personale della Polizia Penitenziaria ha scoperto e sequestrato diverse dosi di cocaina, alcuni panetti di hashish e uno smartphone completo di scheda SIM e caricabatterie.

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L’operazione conferma ancora una volta il costante impegno degli agenti nel contrastare l’introduzione e la circolazione di oggetti e sostanze vietate all’interno degli istituti penitenziari, a tutela della sicurezza del carcere e del personale in servizio.

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità competente per gli accertamenti del caso, mentre sono in corso ulteriori indagini per individuare eventuali responsabilità e ricostruire le modalità con cui droga e telefono siano riusciti a entrare nella struttura.

L’intervento rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’attività svolta quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria per garantire legalità e ordine all’interno del carcere di Secondigliano, una delle strutture detentive più importanti della Campania.