Marano, picchia la compagna per gelosia e la costringe a fuggire in strada: arrestato

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Ancora un episodio di violenza domestica nel Napoletano. Una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno all’interno della loro abitazione e solo una fuga disperata le ha consentito di mettersi in salvo e chiedere aiuto.

L’episodio, come riportato da Terranostranews, si è verificato nel territorio di competenza della Compagnia dei Carabinieri di Marano. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’aggressione ci sarebbero motivi di gelosia che avrebbero scatenato la furia dell’uomo, un cittadino di origine ghanese risultato irregolare sul territorio nazionale.

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La fuga in strada e la richiesta di aiuto

La vittima, ferita e sanguinante, è riuscita a sottrarsi alla violenza del compagno e a raggiungere la strada, dove ha chiesto aiuto. Nel frattempo era già stata segnalata l’aggressione alle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato. I militari hanno raggiunto la donna, prestando i primi soccorsi e raccogliendo la sua testimonianza.

Arrestato dai Carabinieri

Dopo aver ricostruito quanto accaduto, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo, ritenuto responsabile dell’aggressione.

Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove è stato trasferito a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno della violenza domestica, una piaga che continua a colpire molte donne e che spesso si consuma lontano dagli occhi di tutti, tra le mura di casa.