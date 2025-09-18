Blitz al Rione Berlingieri, scovato oltre un kg di hashish.

PUBBLICITÀ

La risposta dello Stato non si è fatta attendere. Dopo le numerose segnalazioni giunte sull’APP della Polizia YOUPOL e quelle arrivate direttamente al Commissariato di Secondigliano da cittadini stanchi del degrado e della stagione di inciviltà che sta vivendo il quartiere, nella giornata di ieri il locale Commissariato ha messo in atto un servizio straordinario del controllo del territorio denominato ‘Alto Impatto’.

Gli uomini diretti dal Vice Questore Tommaso Pintauro, con l’aiuto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dalle unità cinofile dell’ UPG della Questura di Napoli, hanno setacciato una parte del rione Berlingieri.



Nel corso dell’ operazione sono stati raggiunti i seguenti risultati ed il cane Antidroga Evan ha fatto scoprire in via Gennaro Aspreno Galante circa 1,2 kg di droga pronta per essere immessa sul mercato. Nel corso della operazione è stato arrestato Gennaro Leonetti in seguito ad un aggravamento della misura da parte dell’autorità giudiziaria.