Blitz sui Monti Lattari, pistole e droga nascoste tra la vegetazione

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È tra la vegetazione fitta e i muretti delle aree più impervie di Lettere che i Carabinieri continuano a cercare ciò che qualcuno ha provato a nascondere.

Proseguono i servizi nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4”, che vedono impegnati i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e i militari degli Squadroni Eliportati Cacciatori “Puglia” e “Sardegna”.

Un’operazione che dura ormai da 4 anni e che ha l’obiettivo di combattere il narcotraffico e la sua coltivazione in questa zona ormai conosciuta come la Jamaica dei Monti Lattari.

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I controlli si concentrano nelle zone rurali e agro-montane del territorio.

Località Fuscoli. Tra la vegetazione e all’interno di alcuni muretti i carabinieri individuano dei nascondigli. Trovati 80 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e 4 grammi di eroina. Rinvenuto e sequestrato anche un caricatore vuoto per una pistola calibro 9.

I controlli proseguono e i militari scrutano tra la vegetazione, ispezionando anfratti e punti difficilmente raggiungibili.

Questa volta, i carabinieri trovano una pistola Beretta con matricola abrasa, completa di caricatore ma priva di munizioni. Poco distante recuperata anche una canna per fucile da caccia tipo doppietta calibro 16.

Trovata anche della droga nascosta negli accendini. Ad essere denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio è un 27enne. I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione per poi spostarsi all’interno del parcheggio condominiale. Parcheggiata la mini car del 27enne. Passata al setaccio, e grazie al fiuto di Luna, l’unità cinofila, che era sicura che lì ci fosse qualcosa, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno letteralmente smontato l’auto.

La tenacia infatti, è stata ripagata. Tra i tubicini nascosti nel vano motore 3 accendini con all’interno una dose di hashish e 7 dosi di cocaina.

Le armi, sequestrate, verranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.