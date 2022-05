Covid in Campania, calano i contagi ed i ricoveri: il bollettino di oggi

Come ogni giorno la Regione Campania ha pubblicato e reso noti i dati sul contagio da Coronavirus sul nostro territorio risalenti alle ultime 24 ore.

Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri):

I positivi del giorno sono 2.113, di cui: i positivi all’antigenico sono 1.855 e quelli al molecolare 207. In totale sono stati effettuati 15.281 test di cui 11.108 antigenici e 4.173 molecolari. Nelle ultime 24 ore sono 3 le persone decedute. Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 414

Il vaiolo scimmie adesso fa paura in Italia, sputano quarantena e vaccino

Si valuta la possibilità di vaccinare i contatti a rischio e di far scattare la quarantena in alcuni casi per arrestare il contagio dal vaiolo delle scimmie (Mpx). Il mondo sta affrontando un nuovo potenziale “nemico”, i casi di vaiolo delle scimmie sono circa 68 confermati in otto stati dell’UE da sommare ai 42 casi ancora incerti. L’Europa però non è l’unica ad “ospitare” il nuovo virus, alcuni casi sono infatti registrati in Canada, USA ed Israele.

Con la nuova circolare di aggiornamento sull’infezione da Mpx emanata dal Ministero della Salute arrivano nuove disposizioni per contrastare il virus. Sono sei i contagi confermati in Italia tutti sotto osservazione all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. La Regione Lazio, così come il Ministero della Salute, confermano che la situazione non è preoccupante ma in ogni caso il sistema di sorveglianza infettivologica è in “stato di massima attenzione“.

Vari stati europei sono stati colpiti dal contagio del “nuovo” virus, a parlare infatti delle metodologie di contrasto è stato il ministero della sanità Spagnolo. Il ministero ha annunciato che l’Unione Europea acquisterà vaccini e antivirali mettendoli a disposizione a tutti gli stati membri. La ministra Darias ha annunciato che l’UE comprerà il vaccino danese ‘Imvanex‘. Al momento non si sono registrati decessi da vaiolo ma ministeri rimangono in allerta.