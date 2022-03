Bollettino Covid in Campania, stabili i ricoveri e indice di contagio: 19 i decessi

Sono 4.275 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 38.566 test esaminati. Il tasso di incidenza è dell’11,08%, in lieve aumento rispetto al 10,63 di ieri.

Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 19, di cui 11 decedute nelle ultime 48 ore e otto registrate in ritardo dai giorni precedenti. Invariata l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (a quota 45), in lievissimo calo quella delle degenze, che scendono a 744 (-2). (ANSA).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.275 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 3.616

Positivi al molecolare: 659

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 38.566

di cui:

Antigenici: 27.818

Molecolari: 10.748

Deceduti: 11 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 700

Posti letto di terapia intensiva occupati: 45

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 744

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.