Targhe straniere a Napoli, la Polonia: “Già scattati i primi arresti”

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“Riscuoteremo i crediti e fermeremo le false immatricolazioni“. Questo rivela il presidente dell’Ufficio polacco degli assicuratori automobilistici in un’intervista al Tgr Campania. “State attenti, presto o tardi pagherete per tutto e sarà doloroso” avverte Mariusz Wichtowski che annuncia migliaia di cause civili contro chi ha causato incidenti con targhe polacche e senza copertura assicurativa.

“Abbiamo avvocati italiani che stanno procedendo, abbiamo già qualche causa a giudizio. L’obiettivo è recuperare qualche milione di euro. Cooperiamo con l’ufficio centrale italiano e insieme abbiamo scoperto molti falsi incidenti“. Dei 68mila veicoli con targa polacca in Italia la metà è in Campania. “C’è un’azione ben avviata dalla magistratura in Polonia. Già sono scattati i primi arresti“.

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Addio alle targhe polacche, l’Rc auto italiana sarà obbligatoria anche per le auto straniere

Potrebbero cambiare le condizioni per chi circola in Italia con un’auto immatricolata in Polonia. Nel testo base della riforma del Codice della strada è infatti prevista una nuova disciplina per le assicurazioni dei veicoli con targa estera, una misura che potrebbe avere effetti anche sul fenomeno particolarmente diffuso in Campania. La proposta prevede che, dopo l’iscrizione del veicolo al REVE, la polizza assicurativa debba essere sottoscritta con una compagnia italiana oppure con un’impresa estera autorizzata a operare sul territorio nazionale.