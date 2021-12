Ancora 1.300 positivi in Campania, il bollettino Covid preoccupa: aumentano anche i ricoveri

Sono 1.304 i nuovi positivi al Covid in Campania su 40.433 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 3,22%, in calo dopo l’impennata dei giorni scorsi e il 5,27% di ieri determinato anche dal minor numero di tamponi eseguiti di domenica.

Sette le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore. Ben 23 in più del giorno precedente i ricoverati in degenza (a quota 381) mentre quelli in intensiva sono 28, in lieve calo (-2). (ANSA).

Green Pass a Napoli, blitz per le vie dello shopping: controllate 931 persone e 63 attività

I militari hanno controllato 931 persone, di cui 10 sono state sanzionate perché prive della carta verde. Al centro delle verifiche anche 63 attività commerciali, che sono ispezionate: 6 le sanzioni anti-Covid. Sanzionati anche i 2 titolari di altri due esercizi commerciali in via Toledo e in piazza del Gesù e tre clienti a tavola senza il previsto green pass.

SUPER GREEN PASS, REGOLE LOCALI PUBBLICI – La legge italiana già prevede le sanzioni per chi, positivo, esca dall’isolamento e provi ad usare il Green pass, ma arrivare ad un sistema di revoca a livello europeo permetterebbe di avere una omogeneità di blocco del certificato anche negli altri paesi se usato in modo fraudolento.