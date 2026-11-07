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Borseggiatori in azione sulla nave per Napoli, beccati da un carabiniere fuori servizio

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Borseggiatori in azione sulla nave per Napoli, beccati da un carabiniere fuori servizio
Borseggiatori in azione sulla nave per Napoli, beccati da un carabiniere fuori servizio
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Hanno approfittato del sonno di alcuni passeggeri di una nave diretta a Napoli per rubare quattro smartphone e due paia di occhiali da sole. Un algerino e un tunisino, entrambi richiedenti asilo, si sono mossi sul ponte della nave dove è posizionato il bar. Hanno colpito chi si era appisolato e aveva lasciato distrattamente cellulare e occhiali su tavolini e poltrone.

I due non hanno fatto i conti con un maresciallo in borghese, libero dal servizio, anche lui imbarcato per raggiungere il capoluogo partenopeo. Il militare ha bloccato entrambi, recuperato e restituito la refurtiva e, una volta attraccati, contattato una pattuglia della stazione Scali Marittimi per supporto. Per il 35enne algerino e il 27enne tunisino è scattata una denuncia per furto aggravato.

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Gianluca Spina
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