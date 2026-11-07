Scampia, trovati 84 chili di cocaina nel bagagliaio di un’auto rubata: sequestro da milioni di euro

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Duro colpo al narcotraffico da parte dei carabinieri della stazione di Scampia. Il rinvenimento apre nuovi scenari d’indagine in un contesto, quello del quartiere a nord di Napoli, che torna al centro dell’attenzione. I militari stavano pattugliando la zona poco distante dalle Vele quando hanno notato un’Alfa Romeo Giulietta in sosta. Da una verifica, il veicolo è risultato rubato lo scorso 17 ottobre.

Durante l’ispezione dell’auto, i carabinieri hanno scoperto all’interno del bagagliaio due borsoni con 71 panetti di cocaina pressati sottovuoto, per un peso complessivo di 84 chili e un ingente valore sul mercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi tecnici del caso.

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