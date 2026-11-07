Camorra di Pianura, ancora in fuga il ras Fiscarelli

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Non si è ancora chiuso del tutto il cerchio sui ras e gregari della mala di Pianura raggiunti da ordinanza di custodia cautelare due giorni fa. Risulta infatti ancora in fuga Mario Fiscarelli, braccio destro e fedelissimo del ras Mattia Perfetto, che ha fatto perdere le sue tracce. Fiscarelli, soprannominato ‘o mellone, è attualmente in fuga e sulle sue tracce ci sono gli uomini della sezione catturandi della squadra mobile. Nel frattempo si è tenuto l’interrogatorio di garanzia di Mattia Perfetto: il giovane, difeso dall’avvocato Domenico Dello Iacono, si è avvalso della facoltà di non rispondere dinnanzi al gip ma ha voluto rilasciare una dichiarazione spontanea a difesa della madre, Vincenza Bavarella. O piccirill ha chiarito che la donna non ha mai fatto parte del clan nè ha mai rivestito un ruolo di vertice, era solo presente in casa quando Perfetto si incontrava con i suoi. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Napoli,con il supporto del Commissariato di Pianura e il coordinamento della Dda. I destinatari sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco e vendita abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.
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