La pizza di Briatore bocciata dai critici in Tv: “Qualità mediocre e prodotti scadenti”

Flavio Briatore, in seguito a delle invettive frontali rispetto la pizza napoletana, ha subito delle critiche scrupolose che hanno evidenziato l’insufficienza dei prodotti proposti dal suo ristorante Crazy Pizza.

“Pizza partenopea a 4/5 euro? Ovvio, i pizzaioli utilizzano prodotti scadenti”

Al fine di contrastare le numerose critiche che incombevano sui prezzi imposti da Crazy Pizza, Briatore aveva affermato che non poteva sussistere alcun confronto tra la sua pizza e quella dei pizzaioli partenopei. Secondo l’imprenditore infatti i dislivelli contrassegnati dai costi derivano dal fatto che i prodotti utilizzati dalle altre pizzerie, che vendono le loro pizze a 4/5 euro, sono scadenti. In questo modo Briatore identifica Crazy Pizza come una vera e propria avanguardia alimentare. L’uomo d’affari afferma, infatti, che la preparazione delle pizze del suo locale sono il risultato di prodotti esclusivamente freschi e genuini. A contrastare questa facciata edulcorata, priva di imperfezioni, sono i giornalisti Barbara Guerra e Albert Sapere, assaggiatori per Top 50 pizza italiana e Top 50 mondiali, ripresi da Report, che al contrario non hanno dimostrato alcuna concordanza con quello dichiarato dal proprietario. I giornalisti hanno infatti definito il prodotto finale mediocre e senza personalità.

Le opinioni del web

La catena di pizzerie gestite dall’imprenditore Flavio Briatore hanno riscosso una serie di critiche e polemiche per i prezzi costosi. Una margherita costa 15 euro ma il prezzo, come conferma chi c’è stato, può salire anche a 25 euro nel ristorante in Sardegna. Di conseguenza i costi appaiono gonfiati anche per le pizze ai gusti più particolari. Una pizza ‘gourmet’ con mozzarella e prosciutto di Parma arriva a costare 26 euro. Questi prezzi così eccessivi hanno mosso numerose critiche. Molte persone hanno infatti affermato che non è presente una buona correlazione qualità prezzo. Le pizze talvolta sono troppo sottili, i condimenti non sono ben associati e il formaggio è presente in quantità eccessive proprio come nelle pizze surgelate. Queste risultano le critiche principali pervenute ed espresse sulle piattaforme digitali.