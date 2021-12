Buone notizie per i cittadini di Melito: sconti sulla Tari fino al 30%, pubblicata la graduatoria dei buoni spesa

Dall’ultima giunta del 2021 arriva un’ottima notizia per i contribuenti melitesi: riduzione della Tari fino al 30%. Le parole del sindaco di Melito Luciano Mottola: “In tanti, ed a giusta ragione, si sono lamentati nelle scorse settimane per i costi della Tari ed i ritardi nell’arrivo delle bollette, così abbiamo cercato di dare un segno della nostra vicinanza ai melitesi che si fanno in quattro per pagare le tasse, nonostante il periodo di evidente crisi economica.

I melitesi in regola con il pagamento della Tari 2021 potranno, infatti, godere di forti sconti sulla tassa dei rifiuti per l’anno che sta per cominciare, grazie al gran lavoro svolto dall’assessore ai Servizi Sociali Cosimo Amente e dall’assessore al Bilancio Lorenza Razzano”.

I criteri per usufruire delle riduzioni

Isee da 0 a 13mila euro —> riduzione del 30%

Isee da 13mila a 15mila —> riduzione del 25%

Isee da 15mila a 20mila —> riduzione del 20%

Per poter usufruire delle riduzioni basterà inviare il proprio Isee e copia dei propri documenti di riconoscimento alla piattaforma digitale che sarà presentata nei prossimi giorni, con modalità che saranno rese note sul sito istituzionale dell’Ente.

“Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare i fondi stanziati dal Governo per l’emergenza Covid sia per le famiglie più bisognose, attraverso i buoni spesa erogati in questi giorni, che per le famiglie che con il pagamento delle tasse contribuiscono alla redazione del bilancio comunale”.

BUONI SPESA, PUBBLICATA LA GRADUATORIA: COME E DOVE POTER UTILIZZARE IL BONUS

E’ stata pubblicata poco fa la graduatoria con i beneficiari del buono spesa: 903 famiglie potranno così contare su bonus che variano da 100 a 400 euro.

Gli importi sono stati caricati sulle tessere sanitarie inserite all’interno della documentazione, chi ne è invece sprovvisto riceverà un voucher sul proprio indirizzo mail.

DOMANDE ACCETTATE

https://www.comune.melito.na.it/…/melito-accettate…

DOMANDE RIFIUTATE E MOTIVAZIONI

https://www.comune.melito.na.it/…/melito-rifiutate…

Da domani sarà possibile utilizzare il buono spesa in più soluzioni fino al 28 febbraio 2022 nei seguenti esercizi commerciali convenzionati:

SUPERMERCATI TODIS – VIA COLONNE 23 – MELITO (NA)

SUPERSTORE DECO’ – S.S. 7 BIS KM 20.086 N. 560 – MELITO (NA)

MAST SRL – VIA ROMA 546 – MELITO (NA)

DECO’ – VIA E. FERMI 1 – MELITO (NA)

PELLICANO MARKET FERRARO-VIA PAPA G. XXIII, 22 – MELITO (NA)

DESPAR – VIA ROMA 477 – MELITO (NA)

SG SUPERMERCATI – VIA S. DI GIACOMO 188 – MELITO (NA)

MAXI MARKET 4V (CRAI) – VIA BERLINO 30 – MELITO (NA)

I non beneficiari potranno presentare ricorso alla graduatoria entro le ore 12: 00 del 27 dicembre 2021 alla pec: protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it inserendo nell’oggetto: RICORSO BUONO SPESA 2021

Come da impegno preso con la cittadinanza siamo riusciti a dare la possibilità alle famiglie più bisognose di passare un Natale dignitoso e per questo voglio ringraziare lo staff dei Servizi Sociali, l’assessore Cosimo Amente ed il consigliere comunale Vincenzo Bortone per il gran contributo dato in questi giorni.