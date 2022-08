Cade dal balcone di casa nel Casertano, addio alle 15enne Lella

Nella notte tra domenica e lunedì Lella è precipitata dal balcone a Pignataro Maggiore. La 15enne si trovava a casa della madre al momento dell’estremo gesto. Immediatamente la donna ha chiamato i soccorsi che l’hanno trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove, purtroppo, per la giovane è deceduta.

“Le energie si spengono, le speranze si affievoliscono sempre più lasciandoci inermi e vuoti di fronte alle situazioni alle quali non sappiamo più dare alcuna risposta: tutto diviene sgomento e buio svilendo la totalità dell’essere. Questa è la disperazione. So cosa hai provato. Bisogna solo essere fortunati in certe situazioni. Ciao Lella. Non ti conoscevo. Un abbraccio forte da parte di tutti noi. Sii felice lassù“, scrive il sindaco di Pignataro Giorgio Magliocca.