Beccato con 7 kg di marijuana e 19mila euro in contanti, arrestato a Caivano

Nascondeva 7 kg di marijuana e 19mila euro in contanti, arrestato a Caivano. I Carabinieri del reggimento Campania stanno conducendo un controllo nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli. Durante le attività i militari notavano un uomo in auto e gli intimano al conducente di fermarsi. L’uomo ignorando l’alt ha tagliato la strada ai carabinieri e così ne è nato un inseguimento.

La fuga però dura poco perché a causa del traffico cittadino l’uomo è costretto a fermarsi. I Carabinieri riescono a raggiungerlo e lo bloccano. Si tratta di Antonio Prece, 42enne del posto, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Perquisito, infatti, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, di ben 64 grammi di cocaina e della somma contante di 560 euro ritenuta provento del reato.

BLITZ A CAIVANO, 7 KG DI MARIJUANA

I Carabinieri della tenenza di Caivano però non si sono accontentati ed hanno condotto un controllo andando a casa dell’arrestato per estendere la perquisizione che è stata effettuata anche presso le pertinenze dell’appartamento. Rinvenuti e sequestrati 19mila euro. Sequestrata anche altra droga. Rinvenuti più di 7 chili di marijuana che era nascosta all’interno di secchi di vernice utilizzati come parte di un recinto per un terreno utilizzato dalla famiglia Prece. L’arrestato è stato tradotto al carcere.