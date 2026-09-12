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Scoppia violenta rissa tra clienti, chiuso noto bar a Ponticelli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Scoppia violenta rissa tra clienti, chiuso noto bar a Ponticelli
Scoppia violenta rissa tra clienti, chiuso noto bar a Ponticelli
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I carabinieri di Ponticelli hanno notificato al titolare di un bar in via Argine, un provvedimento di sospensione della licenza emesso dall’autorità di pubblica sicurezza.

Secondo quanto documentato dai militari, all’interno del locale ci sarebbe stata una rissa tra almeno 10 clienti. Il bar, secondo gli investigatori, sarebbe stato ritenuto anche luogo di aggregazione di pregiudicati e un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bar, in particolare, è stato chiuso per 8 giorni.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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