Scoppia violenta rissa tra clienti, chiuso noto bar a Ponticelli

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I carabinieri di Ponticelli hanno notificato al titolare di un bar in via Argine, un provvedimento di sospensione della licenza emesso dall’autorità di pubblica sicurezza.

Secondo quanto documentato dai militari, all’interno del locale ci sarebbe stata una rissa tra almeno 10 clienti. Il bar, secondo gli investigatori, sarebbe stato ritenuto anche luogo di aggregazione di pregiudicati e un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bar, in particolare, è stato chiuso per 8 giorni.

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