Calciomercato Napoli, decisione a sorpresa di Conte dopo il pareggio con il Parma

Antonio Conte mette il freno a mano al mercato del Napoli. In un gennaio che sembrava destinato a essere movimentato dalle cessioni, l’allenatore azzurro ha scelto invece la linea della prudenza: niente uscite affrettate, almeno per ora. Lo scrive il Corriere dello Sport, sottolineando come il tecnico non abbia voluto ascoltare discorsi di mercato per tre calciatori che sembravano già con la valigia pronta.

La priorità di Conte è chiara: mantenere il gruppo compatto in una fase delicata della stagione. Un messaggio diretto alla società, ma anche allo spogliatoio: prima il campo, poi le operazioni. In altre parole, il Napoli non è un aeroporto in inverno, bensì un cantiere aperto solo quando i lavori sportivi lo consentono.

Ambrosino, Vergara e Marianucci: tutto congelato

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, restano in sospeso le posizioni di diversi giocatori.

Ambrosino, ad esempio, è da tempo in orbita Venezia e avrebbe già trovato un accordo con il club lagunare, ma il Napoli non ha ancora dato il via libera. Una situazione in stand-by, che potrebbe sbloccarsi solo nei prossimi giorni, quando anche la tempistica diventerà decisiva.

Discorso analogo per Vergara, seguito da più società. Anche in questo caso, nonostante gli interessamenti concreti, la società ha preferito attendere, su indicazione dell’allenatore.

Infine Marianucci, sul quale il Torino aveva già “messo la freccia”. L’operazione sembrava avviata, ma Conte ha chiesto di rinviare ogni decisione: lo voleva a disposizione per la partita più recente, segno che, in questo momento, ogni pedina può rivelarsi utile nello scacchiere azzurro.

La linea Conte: prima il gruppo, poi il mercato

Il tecnico salentino sta costruendo il suo Napoli come una fortezza: porte socchiuse, ma non spalancate. La sensazione è che Conte non voglia indebolire la rosa nel pieno della stagione, soprattutto in una fase in cui l’equilibrio del gruppo conta quanto la qualità dei singoli.

Le cessioni, dunque, non sono escluse a priori, ma dovranno avvenire solo quando non andranno a intaccare le certezze tattiche e mentali della squadra. Il mercato può aspettare, la classifica no.

Nei prossimi giorni si capirà se qualche operazione potrà finalmente sbloccarsi. Per ora, però, il Napoli resta un porto sorvegliato: chi voleva partire dovrà attendere il momento giusto, e soprattutto il via libera di Antonio Conte.