Per il calo delle temperature bisognerà aspettare ancora, attesi a Napoli picchi di oltre 30°

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Non accennano per il momento a cambiare, perlomeno in maniera sostanziale, le condizioni meteorologiche in Campania. Sebbene l’anticiclone responsabile della recente ondata di calore abbia perso leggermente smalto, l’evoluzione attesa nel corso della prossima settimana non lascia margini per novità significative: le temperature, infatti, saranno al di sopra delle medie e potrebbero aumentare nuovamente a partire da venerdì.

Gli apporti di pioggia saranno dunque ancora una volta nel complesso scarsi e circoscritti a locali episodi di instabilità pomeridiana, attesi per lo più nelle zone interne. Di seguito, i dettagli del tempo previsto nelle prossime giornate.

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Lunedì 31 agosto

Lungo le coste e nell’immediato entroterra, il tempo sarà per lo più soleggiato, al netto di qualche nube mattutina e pomeridiana. Discorso invece differente per i settori interni, dove il sole sarà oscurato, a tratti, da qualche nube, che diverrà più minacciosa nel pomeriggio, quando potranno manifestarsi locali e brevi scrosci di pioggia, anche di natura temporalesca, più probabili sull’Alto Sannio, sulla fascia dei Picentini, sui monti Alburni e sulle aree più orientali dell’Irpinia. Le temperature, rispetto alla giornata odierna, non subiranno variazioni di sorta, se non lievi e locali flessioni nei valori massimi: nel primo pomeriggio, il termometro salirà sino a 35-36°C nei settori pianeggianti. I venti soffieranno a regime di brezza, con debole o moderata intensità; non mancheranno locali e temporanei rinforzi pomeridiani. Il mare si presenterà poco mosso o mosso.

Martedì 1 settembre

Ad iniziali condizioni di tempo soleggiato seguirà, dalle ore centrali del giorno, lo sviluppo di nuvolosità a carattere cumuliforme lungo la dorsale appenninica. Il rischio di piogge pomeridiane sarà in genere basso e circoscritto per lo più ad i monti del Cilento. In serata, prevarranno ovunque ampi rasserenamenti. Le temperature caleranno leggermente nei valori minimi, specie nell’entroterra, dove in qualche caso il termometro scenderà, seppur di poco, al di sotto dei 20°C, mentre nei valori massimi saranno pressoché invariate e, pertanto, quasi ovunque superiori a 30°C. I venti seguiranno ancora una volta il regime della brezza. Le condizioni del moto ondoso subiranno un generale miglioramento, eccetto lungo il litorale Domitio, dove il mare il presenterà generalmente mosso.

Mercoledì 2 settembre

Un lieve e temporaneo cedimento dell’anticiclone incentiverà, mercoledì, lo sviluppo di brevi fenomeni di instabilità nei settori interni. Nel Sannio, in Irpinia e a ridosso dei monti del Cilento-Vallo di Diano potranno infatti manifestarsi locali precipitazioni, anche di natura temporalesca; non sono esclusi episodi di pioggia di forte intensità. Sulla fascia costiera, invece, vi sarà una prevalenza di condizioni soleggiate. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, se non una leggera flessione nei valori massimi nell’entroterra. I venti spireranno dai quadranti occidentali, con debole o moderata intensità. Il mare si presenterà quasi calmo o poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio lungo il litorale Domitio.

Giovedì 3 settembre

Anche la giornata di giovedì potrebbe essere condizionata, nelle zone interne, da una lieve instabilità pomeridiana. I venti si disporranno momentaneamente dai quadranti settentrionali, aspetto questo che avrà il merito di determinare un generale calo del tasso di umidità relativa e dunque un’attenuazione delle condizioni di afa. Il termometro, tuttavia, si porterà sino a 36-37°C nelle province di Napoli e Caserta. Il moto ondoso sarà, in genere, in buone condizioni.

Venerdì 4 settembre

Nella giornata di venerdì, è previsto, ad oggi, un nuovo rinforzo dell’anticiclone, che determinerà l’apertura di una nuova parentesi di stabilità atmosferica. Le temperature scenderanno di qualche grado nei valori minimi, specie nelle zone interne, mentre subiranno un generale incremento in quelli massimi. Il termometro si porterà al di sopra dei 35°C in molte località delle province di Caserta e Napoli. I venti soffieranno da nord-est nelle zone interne, a regime di brezza lungo le coste, con debole o moderata intensità. Le condizioni del moto ondoso non subiranno variazioni di rilievo.

Sabato 5 e domenica 6 settembre

La settimana, molto probabilmente, si chiuderà con tempo stabile e soleggiato. La presenza di un robusto campo di alta pressione, infatti, sarà sinonimo di stabilità atmosferica e, soprattutto, di caldo anomalo. Le temperature, infatti, saranno al di sopra dei 30°C su quasi tutto il territorio, con punte superiori a 35°C nei settori pianeggianti.

Un leggero calo delle temperature potrà registrarsi, progressivamente, a partire dalla prossima settimana, quindi da lunedì 7 settembre in poi.