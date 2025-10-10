PUBBLICITÀ
HomeCronacaCall center nel carcere di Poggioreale, sequestrati 18 smartphone
CronacaCronaca locale

Call center nel carcere di Poggioreale, sequestrati 18 smartphone

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Call center nel carcere di Poggioreale, sequestrati 18 smartphone
Call center nel carcere di Poggioreale, sequestrati 18 smartphone
PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, nel corso di un’attività di controllo e perquisizione ordinaria effettuata dal personale di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, sono stati rinvenuti 18 telefoni smartphone, accuratamente occultati all’interno di uno dei reparti detentivi. Secondo quanto riferito dal Vicesegretario Regionale SAPPE della Campania, Raffaele Serra, si tratta di un rinvenimento importante che conferma, ancora una volta, la professionalità e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, costretti però ad operare in condizioni sempre più difficili, con carenze di personale, strumenti inadeguati e un sovraffollamento cronico che rende ingestibile la sicurezza. Il SAPPE chiede ancora una volta immediati interventi per impedire e prevenire l’ingresso di telefoni, droga e altri oggetti proibiti.

Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, tuona: “Nel solo triennio 2022/2024 sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria, nelle carceri italiane, circa 5.000 telefonini (4.931, per la precisione). Per questo, il SAPPE torna a sollecitare un intervento immediato da parte del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Napoli presso i competenti uffici del Ministero della Giustizia affinché vengano adottate misure straordinarie per garantire la sicurezza delle carceri italiane, sensibilizzandoli con la richiesta di schermare le carceri e di dotare tutti i Reparti del Corpo di Polizia Penitenziaria di opportuni sistemi per rendere inattivi i sorvoli sulle strutture. Non possiamo più permetterci che episodi di questo tipo diventino la norma. La sicurezza degli operatori, dei detenuti e dell’intera comunità è a rischio”, conclude Capece.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati