Cane chiuso in gabbia sotto il sole cocente, la denuncia a Nola

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Nuova segnalazione da parte di alcuni cittadini a Nola bis nei pressi di un noto centro commerciale della SS 7. Nelle immagini del video diffusi da un passante si nota un cane di taglia media rinchiuso all’interno di una struttura metallica a gabbia, esposta al sole torrido di agosto senza un’adeguata copertura o protezione dal calore estivo intenso. L’animale è stato ripreso accucciato su una base di blocchi di cemento, in condizioni di potenziale sofferenza dovuta alle altissime temperature di questi giorni.

Sulla vicenda è subito intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da sempre attento alla tutela dei diritti degli animali. “Tenere un animale rinchiuso in una gabbia sotto le temperature roventi di queste settimane è una condotta inaccettabile che può configurare un vero e proprio reato di maltrattamento e detenzione incompatibile con la natura dell’animale“, dichiara il Borrelli. “Chiediamo l’intervento dei servizi veterinari dell’ASL competente e della Polizia Locale di Nola affinché si rechino immediatamente sul posto per verificare le condizioni di salute del cane, accertare la presenza di acqua e riparo idoneo ed eventualmente procedere con le sanzioni o il sequestro del cane se verranno riscontrati gli estremi per il maltrattamento.”

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