Antonio Perrotta muore dopo la serata in discoteca in Calabria

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Stamattina è morto Antonio Perrotta, vittima di un violento pestaggio avvenuto sulla costa tirrenica cosentina nella notte tra sabato e domenica. Il 34enne di Fuscaldo era l’addetto alla sicurezza del locale di Sangineto quando è stato aggredito fuori la discoteca. Il 34enne era stato trasportato nell’ospedale di Cetraro, purtroppo per la gravità delle lesioni era stato necessario il trasferimento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cosenza.

Sul caso sono state avviate le indagini condotte dalla squadra mobile di Cosenza e dai carabinieri della Compagnia di Paola, coordinate dal pm di turno e dal procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi. Dunque La Procura di Paola ha disposto l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona in cui si è verificato il pestaggio ed avrebbe già acquisito elementi che dovrebbero portare all’identificazione degli autori dell’omicidio. Antonio lascia la compagna e un figlio di pochi mesi.

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