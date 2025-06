PUBBLICITÀ

Cane legato e senza cibo, fermati 2 uomini al Villaggio Coppola. Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Caserta ha controllato un 52enne, originario del Gabon, ed arrestato un 55enne, indagato per ricettazione.

In particolare, in seguito alla segnalazione di maltrattamenti nei confronti di un cane, poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno sono intervenuti presso il “Royal residence” di Castel Volturno per i controlli del caso. L’animale è stato trovato legato e senza viveri ed è stato affidato a personale del servizio veterinario. Nei pressi, è stato controllato il 52enne, risultato irregolare sul territorio nazionale, nei cui confronti sono state avviate le procedure amministrative per l’espulsione.

Un altro uomo, 55enne originario di Napoli, che si accompagnava allo straniero, ha provato a fuggire, ma è stato rintracciato ed associato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto, già con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di droga, è risultato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per ricettazione.

