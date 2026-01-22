Cannavacciuolo show nel museo della Juve: santino di Maradona e “Forza Napoli”

PUBBLICITÀ

Antonino Cannavacciuolo protagonista, suo “malgrado”, della prossima puntata di MasterChef. Negli episodi di giovedì 22 gennaio, la Masterclass lascerà i fornelli per trasferirsi a Torino, dove i cuochi amatoriali affronteranno una prova in esterna all’Allianz Stadium. Un’esperienza “particolare” soprattutto per lo Chef napoletano, da sempre tifosissimo del Napoli, che, accompagnato da Giorgio Chiellini, visiterà il museo dei bianconeri. Non solo il giro in casa del “nemico sportivo” per eccellenza, ma Cannavacciuolo riceve in regalo anche una maglia ufficiale della Juventus personalizzata MasterChef, con il numero 15.

Ma anche in territorio bianconero, lo Chef non dimentica chi è. Tifoso dichiarato del Napoli, porta sempre con sé il santino di Diego Armando Maradona, custodito nel taschino all’altezza del cuore, rigorosamente azzurro. Questa volta, addirittura, ne ha uno da regalare allo stesso Chiellini. “Mi piacerebbe che anche il Napoli avesse una sala trofei così”, ammette, prima di ricevere la maglia celebrativa. A completare la scena, l’immancabile fazzoletto del Napoli nel taschino della giacca e il classico “Forza Napoli” pronunciato prima di lasciare il museo.

PUBBLICITÀ

IL VIDEO