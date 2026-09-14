Caos all’ospedale di Giugliano, ambulanza privata blocca l’ingresso al pronto soccorso

Caos in mattinata a Giugliano, presso l’ospedale “San Giuliano”. Come segnalato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, un’ambulanza privata ha bloccato per oltre mezz’ora l’ingresso al pronto soccorso, causando forti disagi ai pazienti che dovevano recarsi lì.
Inizialmente, si credeva che il mezzo di soccorso fosse lì per attendere le dimissioni di un qualche paziente barellato, ma la sosta si è prolungata, come anticipato, ben oltre la mezz’ora rischiando di arrecare disagi anche ad eventuali ingressi in codice rosso.
“Come associazione invieremo una nota all’Asl Napoli 2 Nord affinché queste situazioni non accadano più”, rende noto “Nessuno tocchi Ippocrate”.