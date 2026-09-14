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Caos all’ospedale di Giugliano, ambulanza privata blocca l’ingresso al pronto soccorso

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Caos all'ospedale di Giugliano, ambulanza privata blocca l'ingresso al pronto soccorso
Caos all'ospedale di Giugliano, ambulanza privata blocca l'ingresso al pronto soccorso
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Caos in mattinata a Giugliano, presso l’ospedale “San Giuliano”. Come segnalato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, un’ambulanza privata ha bloccato per oltre mezz’ora l’ingresso al pronto soccorso, causando forti disagi ai pazienti che dovevano recarsi lì.

Inizialmente, si credeva che il mezzo di soccorso fosse lì per attendere le dimissioni di un qualche paziente barellato, ma la sosta si è prolungata, come anticipato, ben oltre la mezz’ora rischiando di arrecare disagi anche ad eventuali ingressi in codice rosso.

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“Come associazione invieremo una nota all’Asl Napoli 2 Nord affinché queste situazioni non accadano più”, rende noto “Nessuno tocchi Ippocrate”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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