Crack e cocaina, arrestato a Villaricca 45enne: sottoposto ai domiciliari

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Salvati, Maurizio Abbagnano, classe 1981, napoletano dei Colli Aminei. L’uomo, secondo quanto emerso dall’attività dei militari, sarebbe stato trovato in possesso di involucri contenenti cocaina e crack già suddivisi, oltre ad altro materiale ritenuto utile agli accertamenti.
Nel corso dell’intervento i Carabinieri avrebbero inoltre rinvenuto due telefoni cellulari, una pipetta e una somma di denaro contante, che è stata posta sotto sequestro.
Al termine delle operazioni, Abbagnano è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Napoli Nord.
L’indagato è difeso dall’avvocato Luigi Poziello.
La vicenda si trova ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Sarà il giudice, nell’ambito dell’udienza di convalida, a valutare la sussistenza dei presupposti dell’arresto e gli eventuali ulteriori provvedimenti.