HomeCronacaCrack e cocaina, arrestato a Villaricca 45enne: sottoposto ai domiciliari
CronacaCronaca locale

Crack e cocaina, arrestato a Villaricca 45enne: sottoposto ai domiciliari

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Crack e cocaina, arrestato a Villaricca 45enne sottoposto ai domiciliari
Crack e cocaina, arrestato a Villaricca 45enne sottoposto ai domiciliari
PUBBLICITÀ

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Salvati, Maurizio Abbagnano, classe 1981, napoletano dei Colli Aminei. L’uomo, secondo quanto emerso dall’attività dei militari, sarebbe stato trovato in possesso di involucri contenenti cocaina e crack già suddivisi, oltre ad altro materiale ritenuto utile agli accertamenti.

Nel corso dell’intervento i Carabinieri avrebbero inoltre rinvenuto due telefoni cellulari, una pipetta e una somma di denaro contante, che è stata posta sotto sequestro.

PUBBLICITÀ

Al termine delle operazioni, Abbagnano è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Napoli Nord.

L’indagato è difeso dall’avvocato Luigi Poziello.

La vicenda si trova ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Sarà il giudice, nell’ambito dell’udienza di convalida, a valutare la sussistenza dei presupposti dell’arresto e gli eventuali ulteriori provvedimenti.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ