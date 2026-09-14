Furto con spaccata da “Con Mollica o Senza” a Palermo, ladri fuggono via con la cassa

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Due colpi in altrettanti giorni nella stessa strada. Furto con spaccata nella notte ai danni del negozio “Con mollica o senza”. Un amaro risveglio per i titolari a distanza di 48 ore dall’inaugurazione in via Isidoro La Lumia a Palermo.

Due ladri hanno mandato in frantumi la vetrata e hanno rubata la cassa. La telecamera di sorveglianza ha filmato la scena e le immagini sono state consegnate alla polizia.

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Amaro risveglio per Donato De Caprio, furto con spaccata da “Con Mollica o Senza” a Palermo

La salumeria è stata fondata a Napoli da Donato De Caprio e Steven Basalari. Con la spinta dei social hanno aperto punti vendita a Milano, Roma, Torino, Bari e Padova. Quindi la decisione di investire a Palermo.

Il raid è avvenuto intorno alle 4, quando uno dei titolari è stato svegliato dagli uomini della centrale di sicurezza privata. “Ho ricevuto alle 4:30 la telefonata dalla sorveglianza che mi rendeva noto del furto. I ladri hanno portato via la cassa. Palermo è fatta di tanti lavoratori, di tante persone brave e tante gente onesta come me – spiega De Caprio -, mi rivolgo alle Istituzioni per far sì che il mio progetto, non solo a Palermo ma in tutta la Sicilia, riesca ad espandersi. Nonostante tutto non ci fermiamo, oggi abbiamo aperto, già stiamo lavorando”.

Due giorni fa, nella notte fra venerdì e sabato, era stato preso di mira il punto vendita di Zangaloro nella stessa strada. Le attività si trovano accanto.

Adesso bisogna capire se in azione ci sia una banda di ladri o se si tratti dei segnali degli uomini del racket. Una cosa è certa: non hanno avuto paura di tornare sul luogo del delitto.