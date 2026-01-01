Capodanno, il bilancio finale è di 57 feriti: 11 sono minorenni

PUBBLICITÀ

È di 57 feriti il bilancio totale della notte di Capodanno in provincia di Napoli, tra questi 11 minori, nessuno risulta in gravi condizioni. Un solo ferito per colpi d’arma da fuoco a Giugliano in Campania, tutte le altre persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere sono rimaste ferite a causa di fuochi d’artificio.

Il dato totale è in aumento rispetto allo scorso anno, quando i feriti furono 36. Secondo i dati complessivi raccolti dalla Questura di Napoli, in città 42 persone sono finite in ospedale, tra cui 7 minorenni, mentre in provincia si sono registrati ulteriori 15 feriti (4 minorenni).

Tutti i minori sono stati medicati e risultano nell’elenco dei 41 dimessi, mentre 16 adulti restano al momento ricoverati nei vari ospedali sotto osservazione per accertamenti. La maggior parte delle ferite riguarda mani e occhi, per schegge e lievi ustioni dovute allo scoppio dei fuochi d’artificio.