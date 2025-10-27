Non poteva essere più amaro l’esordio di Eziolino Capuano sulla panchina del Giugliano. I Tigrotti, al termine di una prestazione molto scialba e in completa balìa dei padroni di casa del Monopoli, tornano a casa con un netto 3-1 a favore dei biancoverdi.
Capuano stecca la prima sulla panchina del Giugliano, i gialloblù sconfitti 3-1 a Monopoli
Avvio di partita in cui il Giugliano sembra già rincorrere il Monopoli, sceso in campo con un modulo speculare a quello proposto da Capuano (3-5-2) ma in maniera molto più pimpante. Bisognerà attendere fino al 29esimo minuto del primo tempo per il primo gol della gara, firmato da Imputato con un gran tiro a giro dal limite dell’area. Passa un quarto d’ora, in cui il Monopoli accelera ulteriormente fino al 45esimo, con Miceli che batte Russo sugli sviluppi di un corner e portando i padroni di casa sul 2-0.
Appena dieci minuti dall’inizio della ripresa e il Monopoli centra la terza rete. Nonostante Capuano avesse cercato di cambiare le carte in tavola con gli ingressi di La Vardera, Njambe e D’Agostino, arriva in contropiede il 3-0 del Monopoli firmato Valenti. A rendere meno grave il passivo, D’Agostino al 95esimo, fissando il risultato finale sul 3-1.
Un esordio da dimenticare per Capuano alla sua prima uscita sulla panchina del Giugliano, per un brutto KO che i Tigrotti vorranno assolutamente mettersi alle spalle nel prossimo incontro ufficiale che li vedrà impegnati nel derby campano contro il Benevento, valido per il Secondo Turno della Coppa Italia Serie C. Le due squadre si affronteranno sul terreno di gioco dello stadio “Alberto De Cristofaro” mercoledì 29 ottobre alle ore 20:30.