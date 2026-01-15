PUBBLICITÀ
HomeSenza categoria"Carceri più nuove e misure per liberazione anticipata", appello del Garante dei...
Senza categoria

“Carceri più nuove e misure per liberazione anticipata”, appello del Garante dei detenuti di Napoli

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

“Non nuove carceri ma carceri nuove”: è l’appello del coordinamento della Conferenza nazionale dei Garanti territoriali dei detenuti, “per un sistema penitenziario umano ed efficace”.
In un documento, sottoscritto dal coordinamento e presentato dal portavoce Samuele Ciambriello, si chiedono “un provvedimento deflattivo, più interventi della magistratura di sorveglianza sulle misure alternative al carcere e la liberazione anticipata speciale da 45 a 70 giorni ogni semestre”.

L’obiettivo cui tendere sono “strutture e modelli organizzativi capaci di garantire condizioni di vita dignitose, tutela della salute, accesso al lavoro, alla formazione e a reali percorsi di reinserimento sociale”.
In questo quadro, la riduzione della popolazione detenuta viene indicata come condizione imprescindibile.

PUBBLICITÀ

Ciambriello e il coordinamento della Conferenza individuano nella liberazione anticipata – sull’esempio delle misure adottate dopo la sentenza “Torreggiani” – “uno strumento centrale e immediatamente efficace per contrastare il sovraffollamento, ridurre le sue gravi conseguenze senza compromettere la sicurezza collettiva”.
“La liberazione anticipata non deve essere letta come un atto di indulgenza, ma come uno strumento ordinario di esecuzione penale costituzionalmente orientata, capace di valorizzare i percorsi di responsabilizzazione e di buona condotta intrapresi dalle persone detenute”, secondo i garanti.
“Crediamo ci sia bisogno anche di una legge ordinaria per superare nell’immediato il sovraffollamento, per mettere in campo risposte concrete per coloro che devono scontare meno di due anni, o, addirittura, meno di un anno (e sono ottomila), così come è stato fatto dal governo Berlusconi nel 2003 e nel 2010”.
“Non nuove carceri ma carceri nuove – ricorda Ciambriello – “significa affermare una visione della pena fondata sulla legalità, sulla dignità umana e sulla responsabilità istituzionale. Per questo l’appello finale è chiaro e urgente: la politica intervenga ora”.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati