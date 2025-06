Record di velocità al Cardarelli: salvato un paziente di 83 anni con ictus

PUBBLICITÀ

Record di velocità per ictus. Un paziente di 83 anni con ictus è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli di Napoli e in solo 9 minuti ha iniziato la terapia farmacologica.

Record di velocità al Cardarelli: salvato un paziente di 83 anni

Un paziente di 83 anni con sintomi di ictus è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso del Cardarelli ed è stato accolto dalla neurologa di turno, Claudia Cuccurullo, che ha confermato la diagnosi. Il paziente è stato condotto a fare la TAC e già aveva un accesso venoso che gli era stato preso in ambulanza. Già mentre concludeva la TAC, dopo solo 9 minuti, ha iniziato subito la terapia farmacologica. Tale velocità nel trattamento dell’ictus ha salvato il paziente, scongiurando gravi complicanze di disabilità. Due giorni dopo è stato dimesso dall’ospedale.

Stroke Unit dell’Ospedale Cardarelli, prima in Europa per la velocità di trattamento

L’Ospedale Cardarelli di Napoli tratta ogni anno 300 casi di ictus. Il tempo medio di trattamento di questa patologia, a partire dall’accesso in Pronto soccorso, è di 37 minuti. Si tratta di tempi e numeri eccezionali, come spiega Vincenzo Andreone, Direttore dell’Unità di Neurologia – Stroke Unit del Cardarelli. Questi numeri pongono l’ospedale come primo in Europa per la velocità media di trattamento dell’ictus. “Ringrazio i colleghi che portano avanti l’attività della stroke unit con passione e competenza, garantendo cure rapidissime ai pazienti che subiscono un ictus” dice Andreone.

La rete assistenziale per l’ictus in Campania

L’ictus è una patologia definita “tempo-dipendente“, questo significa che la velocità è fondamentale per determinare il successo del trattamento. Ogni minuto è importante nel trattamento dell’ictus, perché si rischia di riportare gravi danni permanenti al paziente, oltre al rischio di morte. In Campania il trattamento dell’ictus è migliorato grazie alla riorganizzazione della rete assistenziale. La rete assistenziale è stata ridisegnata lo scorso agosto, apportando una migliore organizzazione tra il 118 e le Stroke Unit sul territorio. Questo ha confermato il ruolo del Cardarelli nella gestione di questa patologia. L’Ospedale Cardarelli ogni anno viene riconosciuto dalla Società Europea dello Stroke Unit come un centro di eccellenza, per la velocità e il trattamento efficace dell’ictus. Tale risultato è anche frutto di un lavoro di equipe e della competenza dei professionisti sanitari dell’ospedale.

