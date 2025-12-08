Cardarelli, operata a 102 anni per un tumore al seno

PUBBLICITÀ

Una donna di 102 anni è stata operata al seno all’ospedale Cardarelli per un carcinoma mammario che, nonostante l’età avanzata, continuava a progredire causando dolore e difficoltà quotidiane. Una situazione clinica complessa ma affrontata grazie a una valutazione multidisciplinare che ha portato i medici a scegliere il trattamento chirurgico, ritenuto risolutivo e sicuro per la paziente.

Secondo quanto raccontano dal reparto di Chirurgia senologica, la donna ha scelto di sottoporsi alle cure proprio per il crescente disagio, ma anche confidando nella qualità e nella sicurezza del Sistema sanitario nazionale. L’intervento è stato eseguito con successo e senza complicazioni, confermando come la chirurgia oncologica possa essere praticata anche in età estremamente avanzata, se supportata da percorsi adeguati e personalizzati.

Chirurgia senza complicazioni

“Non accade spesso di trovarsi di fronte a una donna ultracentenaria determinata e pronta ad affrontare un percorso diagnostico-terapeutico”, sottolinea Martino Trunfio, direttore della Chirurgia senologica.

La lesione era ulcerata, sanguinante e creava notevole disagio. “Dopo una valutazione multidisciplinare e considerate le ottime condizioni generali della paziente, lucida e vigile, abbiamo deciso di procedere all’intervento, condotto senza alcuna complicanza. Ha lasciato l’ospedale la stessa sera, serena e con un recupero sorprendentemente rapido”.

L’intervento conferma come, in presenza di condizioni cliniche adeguate, l’età non sia necessariamente un limite ai trattamenti oncologici.

La soddisfazione dell’ospedale

Per il direttore generale del Cardarelli, Antonio d’Amore, si tratta di un esempio emblematico: “Questo caso dimostra che l’età anagrafica non deve rappresentare una barriera. Quando esistono competenza, coordinamento e una struttura di livello nazionale, è possibile offrire cure di qualità anche ai pazienti più fragili e longevi. Un risultato che ci rende orgogliosi e che rappresenta la nostra missione”.