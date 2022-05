Carfagna VS De Luca: “Non te la prendere, eccoti il Maalox”

Carfagna VS De Luca. Chi di ironia ferisce, di ironia perisce. Il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna questa volta usa la stessa arma del governatore Vincenzo De Luca. “Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai ‘ammuina’, gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere…”. Così Carfagna, sui social. È la replica a un attacco del presidente della Giunta regionale, rispetto all’iniziativa del Forum a Sorrento, tenutasi lo scorso week end. A corredo del tweet, anche la foto del medicinale contro il mal di stomaco.

L’ATTACCO DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA

Qualche ora prima, per ‘giustificare’ la sua assenza al forum, De Luca, come suo solito, non ci era andato tanto per il sottile. “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare”. “Vedo che è in programma un’altra iniziativa la prossima settimana nella nobile città di Salerno – aveva continuato – nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo, per discutere di un altro Cis. Siccome i pre-tavoli dal punto di vista istituzionale non esistono, mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopolitico, anzi criptopartitico. Se è così, non va bene, o per lo meno non mi interessa. Ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho”.

LA BORDATA DI CARFAGNA A COLPI DI MAALOX

Non ci ha pensato su due volte, il ministro Carfagna. Ha affidato la sua risposta a un tweet. E ha fatto intendere chiaramente che il governatore non dovesse prendersela, inviandogli virtualmente una confezione di Maalox.

LA CONTRORISPOSTA DI DE LUCA

“Colpita”, ha contro-risposto poi De Luca su Facebook. Laconica la formula utilizzata dal governatore nella battaglia mediatica in corso. Chi uscirà vincitore dalla tenzone tra ministro e presidente della Campania?

E CARFAGNA: “TU GIA’ AFFONDATO”

Al momento, i bookmaker danno in vantaggio Carfagna, che controbatte con un altro cinguettio: “Tu già affondato“. Ma quando c’è di mezzo l’ironia, e soprattutto De Luca, difficile dire chi la spunterà.