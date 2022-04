Covid, De Luca avvisa i cittadini della Campania: “I numeri non sono tranquillizzanti”

Chiede “prudenza” il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all’emergenza Covid: “I numeri non sono tranquillizzanti, non tanto nelle terapie intensive ma nei ricoveri ordinari e poi ci sono le benedette varianti che sono maledettamente contagiose”. “Abbiamo intorno a noi un numero enorme di positivi – dice in diretta Fb – dovunque mi giro devo fare lo slalom. Grazie a Dio non abbiamo grandi criticità sanitarie però il problema rimane pesante”. “Nei prossimi mesi avremo rimescolamento sociale, le ferie, i turisti: manteniamoci prudenti, per cortesia, e usiamo la mascherina – aggiunge – Lo dico soprattutto ai ragazzi, non vi fate condizionare dalla logica del branco, se non portate la mascherina non siete più maschi, siete più stupidi. Pensate a tutelare la vostra salute perché tutti abbiamo voglia di una vita normale”.

Sono 8.845, in Campania, i neo positivi al Covid su 38.552 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione, risale l’indice di contagio che ieri era pari al 20,69% ed oggi è 22.94%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione ricoveri in terapia intensiva con 39 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); in degenza leggero aumento con 737 posti letto occupati (+6 rispetto a ieri).