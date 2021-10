È famosissimo sui social (e non solo) Carmine Migliaccio, il comico “made in Giugliano” che con il personaggio di ‘Carolina’ ha strappato – e strappa – un sorriso a migliaia di fan. Nonostante sia giovanissimo infatti, Carmine può già vantare 414mila followers su Facebook, 144mila su Instagram e 259mila su TikTok.

Gran parte del suo successo, oltre ai divertentissimi siparietti comici, è dovuto anche alla grande empatia che ha saputo creare con chi guarda i suoi video. Nel corso del tempo infatti, tra uno sketch e l’altro, ‘Carolina’ non hai mai nascosto di aver passato momenti difficili. Momenti che l’attore è riuscito a superare anche grazie all’aiuto dei fan che non lo hanno mai lasciato solo. Tra loro c’era (e c’è) anche Antonio, un ragazzo di 18 anni che, così come Carmine, è dovuto crescere più in fretta rispetto ai suoi coetanei.

Ed è proprio a lui che il comico giuglianese ha voluto dedicare un toccante post su Facebook.

Il post su Facebook di Carmine Migliaccio

“Questa foto racchiude 1 milione di emozioni indescrivibili, ieri sono andato a fare uno spettacolo alla festa di compleanno di Antonio, mi ha confessato che con i miei video è riuscito più volte a riuscire a sorridere in un momento difficilissimo della sua vita, un periodo dove nella sua vita c’era soltanto dolore, un dolore che io posso capire perfettamente avendo sofferto della stessa cosa. Tra un abbraccio una parola entrambi non siamo riusciti a trattenere le lacrime, e questa è una cosa che non mi è mai successo in tutta la mia vita. Ho abbracciato questo ragazzo come nessuno ha mai fatto con me in quel momento dove vedi solo il buio, dove vedi che nessuno riesce a guardare il tuo dolore e nessuno riesce a comprenderlo a pieno.

Ringrazio Antonio per avermi fatto capire ancora una volta quanto sia importante quello che faccio, lo ringrazio perchè in lui ho rivisto me stesso e mi ha ricordato che il sorriso che io regalo a voi in ogni mio video non è altro che la cura che voi avete dato a me facendomi superare la depressione. Auguro ad Antonio tanta felicità e spero di riuscire a fare sempre di più con i miei video, e magari con una battuta riuscire ad accarezzare le ferite, il dolore, il cuore di chi si sente solo e ha bisogno solo di sentirsi dire ‘Tutto passa!’. Grazie Antonio e tantissimi auguri per i tuoi 18 anni!”, ha scritto Carmine Migliaccio su Facebook.