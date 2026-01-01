PUBBLICITÀ
Casalnuovo in lutto per Gennaro Di Criscio, morto a soli 17 anni

Casalnuovo piange la scomparsa di Gennaro Di Criscio, giovane 17enne deceduto a seguito di un incidente avvenuto lo scorso lunedì. Viaggiando verso casa in sella a uno scooter, in circostanze ancora da chiarire, avrebbe impattato sull’asfalto a Castello di Cisterna, nel Napoletano. Dopo circa un giorno di agonia, nella serata di ieri il giovane è morto lasciando nel dolore i genitori, il fratello e l’intera comunità cittadina. Al cordoglio dei tanti che hanno dedicato un post a Genny si è unito anche il sindaco uscente di Casalnuovo e ora Consigliere Regionale, Massimo Pelliccia: «Ci sono notizie che lasciano senza fiato. In seguito a un tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi, è venuto a mancare un nostro giovane concittadino di appena 17 anni. Una tragedia immensa che colpisce l’intera comunità. Che la terra gli sia lieve. Preghiamo per lui e per la sua famiglia, che vive questo immenso dramma». La camera ardente è stata allestita nella città di Pomigliano D’Arco, mentre i funerali sono previsti nella giornata di oggi alle ore 10,30 presso la Chiesa della Visitazione di Casalnuovo.

