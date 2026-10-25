Catturato Valentino Gionta jr, il latitante si nascondeva nella botola

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Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, all’esito della quale il

GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, aveva emesso

ordinanza cautelare nei confronti di 9 persone (delle quali 7 sottoposte alla misura della custodia in

carcere, 2 a quella degli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di rissa,

rapina, violenza privata, pubblica intimidazione con uso di armi, detenzione e porto di armi da sparo,

consumati nell’anno 2025, delitti aggravati dalla modalità mafiosa, personale della Squadra Mobile

di Napoli e del Commissariato di P.S. Torre Annunziata, in data odierna, hanno proceduto all’arresto

anche della persona che si era sottratta all’esecuzione.

In particolare, i reati sarebbero da inquadrare nel corso del violento contrasto in essere in Torre

Annunziata tra il clan Gionta e quello denominato IV Sistema, operante nel rione Penniniello, e

sarebbero stati originati dalla violenta rissa scoppiata all’interno del centro commerciale denominato

Maximall di Torre Annunziata cui facevano seguito varie ritorsioni, proprio per affermare la

supremazia sul territorio dei rispettivi gruppi criminali.

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Valetino Gionta, nipote del fondatore del clan di Torre Annunziata, è stata trovato in un vano ricavato all’interno della sua abitazione, al quale si accedeva passando per una botola, occultata da un sofisticato sistema di apertura, attivabile mediante

telecomando.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede ài indagini preliminari, avverso cui

sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stess.è persona sottoposta alle indagini

e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.