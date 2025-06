Terapia CAR-T: nuova sperimentazione per il trattamento dei tumori

PUBBLICITÀ

La terapia con cellule CART-T, rivoluzionaria per il trattamento dei tumori del sangue, ha dato i primi risultati promettenti anche per i tumori solidi. La sperimentazione è stata condotta in Cina.

Terapia con cellule Car-T: rivoluzionaria per il trattamento di alcuni tumori



La terapia con cellule CAR-T è una forma di immunoterapia che ha dimostrato risultati positivi per il trattamento di alcuni tipi di tumore, come quelli del sangue. Questa terapia punta a combattere il tumore come se fosse un’infezione. In questo modo, arma il sistema immunitario in modo che sia in grado di riconoscere e uccidere le cellule maligne. Nella terapia con cellule CAR-T avviene il prelievo delle cellule T (linfociti T), che vengono modificate geneticamente in laboratorio e poi reinfuse nel paziente con una procedura simile a quella della trasfusione. Queste cellule, una volta entrate nell’organismo del paziente, iniziano a riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Fino ad ora non era stata dimostrata la sua efficacia nel trattamento anche dei tumori solidi, che sono in genere più difficili da curare.

La sperimentazione in pazienti con tumore gastrico e gastro-esofageo

La sperimentazione è stata condotta in Cina, su pazienti con tumore gastrico o gastro-esofageo. Lo studio è stato pubblicato sulle riviste Nature e The Lancet, ed è stato guidato dall’ospedale e Istituto Oncologico dell’Università di Pechino. I ricercatori guidati da Changsong Qi hanno identificato una molecola che si trova spesso sulla superficie delle cellule dei tumori gastro-intestinali. Hanno poi modificato i linfociti T in modo che questa molecola diventasse un loro bersaglio. E’ stata somministrata la terapia a un gruppo di pazienti, mentre un altro gruppo ha ricevuto terapie standard. Da questa sperimentazione, è emerso che, tra i pazienti curati con cellule CAR-T, il 35% ha risposto al trattamento contro il 4% di pazienti del secondo gruppo.

La nuova terapia ha allungato la vita di 2,4 mesi

E’ il primo studio in cui i tumori solidi rispondono bene alla terapia con cellule CAR-T. Questa sperimentazione è la prova del potenziale offerto dalla terapia con cellule CAR-T e pone le basi per il futuro trattamento di pazienti con tumori solidi. Un risultato importante è che la nuova terapia ha allungato la vita dei pazienti di 2,4 mesi e ha ridotto del 31% le probabilità di decesso. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, lo studio ha evidenziato la presenza di un’eccessiva reazione del sistema immunitario. Si tratta però di un effetto comune in questo genere di terapie e che si risolve in breve tempo.

