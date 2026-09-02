Vacanze rovinate per decine di napoletani da Joshua Travel: “Rivogliamo i nostri soldi”

Con la convinzione di partire per la Sardegna, il giorno dell’imbarco dal porto di Napoli scoprono che non esiste alcuna prenotazione nè della nave nè del villaggio vacanze dove dovevano soggiornare e pagati profumatamente ad un’agenzia di viaggi con sede a Portici. È la denuncia di diverse famiglie del territorio napoletano che ora insistono per rintracciare la titolare dell’agenzia, denominata la Joshua Travel, chiedendo conto di quella che loro dicono sia una presunta truffa ai loro danni.

La vicenda

A parlare a InterNapoli.it è Giusy Chiacchio, componente di una delle 9 famiglie che hanno deciso all’unisono di denunciare ai militari dell’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza quanto successo.

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«Il 7 agosto 2026 ci siamo recati al porto di Napoli – afferma Giusy- dove scopriamo che non c’è nessuna prenotazione a nome nostro né per quanto riguarda l’imbarco che per il villaggio prenotato. La prenotazione è stata fatta con la Joshua Travel di Portici della signora Valeria Ausiello (il nome è comparso in precedente in alcune dirette facebook dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli ndr). Siamo rimasti sorpresi e rammaricati, soprattutto per i nostri bambini piccoli».

Giusy spiega: «Altri anni siamo partiti con la stessa agenzia e ci siamo trovati bene. Per quest’anno ci è stato proposto il pacchetto con prezzo conveniente e quindi abbiamo accettato pagando in anticipo tramite bonifico a dicembre 2025. Poi, il giorno della partenza, abbiamo riscontrato che non c’era alcuna prenotazione. Intanto – prosegue Giusy – la titolare non si fa sentire da circa un mese, non risponde alle nostre chiamate e anche sui social non si fa viva».

La giustificazione

Stando a quanto raccontato dalle stesse 9 famiglie che sostengono di essere state truffate, la titolare dell’agenzia avrebbe affermato con un post sui social di essere stata vittima anch’essa di truffa, di usura e sarebbe stata addirittura sequestrata. Al momento, si attendono riscontri in merito. «A noi non interessa. Vogliamo un riscontro da parte della titolare» insiste Giusy Chiacchio in nome di tutte le famiglie coinvolte che paiono siano anche molte di più rispetto a quelle che al momento hanno denunciato pubblicamente. Contattata dalla nostra redazione, la signora Valeria Ausiello non ci ha al momento fornito alcuna risposta nè dato la sua versione dei fatti.

La rabbia

Antonella Ferraro, un’altra delle persone che non è più partita il 7 agosto per la Sardegna, è arrabbiata. Dice che la titolare della Joshua Travel l’avrebbe «presa in giro. In primis dicendo che c’avrebbe fatto prendere la nave il giorno dopo ma l’indomani, ossia il sabato, le navi per Cagliari da Napoli non ne partono. C’era fiducia in lei, ci ha trattati di ingenui. Pare abbia chiesto degli aiuti economici ma nessuno, a quanto ci risulta, le avrebbe fatto credito. Abbiamo un acconto pagato per Disneyland ad ottobre e i danni e per i nostri figli. Noi ci siamo rivolti alle autorità e ai nostri legali. Questa storia deve arrivare a quante più persone possibili, affinchè possano cautelarsi».