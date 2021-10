È festa per la vittoria di Gaetano Manfredi, neo sindaco di Napoli. Tra gli esponenti politici che celebrano la vittoria spiccano anche l’ex premier Giuseppe Conte e il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Un’accoppiata abbastanza strana visti i duri attacchi che De Luca ha rivolto nel corso di questi anni nei confronti dei pentastellati. Non da meno le accuse che i consiglieri del M5S hanno rivolto, spesso, sia al PD che al governatore della Regione Campania. Vederli ora tutti insieme, a festeggiare la vittoria di Manfredi, è una scena a dir poco inusuale.

Le dichiarazioni di De Luca su Gaetano Manfredi

“È la vittoria dell’impegno a una piena collaborazione fra Comune e Regione Campania, nella prospettiva di un forte rilancio di Napoli sul piano del lavoro, dei servizi, della trasformazione urbana” ha dichiarato in merito alla vittoria di Manfredi Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania.

De Luca brucia i tempi sull’esito dello scrutinio

In realtà, già a partire dalle prime proiezioni – che davano il candidato di Pd e M5s ampiamente in vantaggio sui suoi principali avversari – De Luca si era dimostrato più che convinto della vittoria. “Si annuncia un risultato straordinario per Gaetano Manfredi sindaco di Napoli. È la vittoria della concretezza, della serietà, del rifiuto di ideologismi, dopo un decennio di nullità amministrativa” aveva dichiarato quando erano state scrutinate solo 27 sezioni su 884.

L’incontro tra Manfredi e De Luca

Il governatore ha poi incontrato Manfredi nell’albergo, sede del comitato elettorale del nuovo sindaco di Napoli. Lo stesso De Luca ha dato notizia dell’incontro attraverso un tweet: “Ora, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi“.

Le parole di Giuseppe Conte

Non solo De Luca. A Napoli, anche Giuseppe Conte, attuale leader del Movimento 5 Stelle, festeggia Manfredi. Una vittoria nella quale “abbiamo messo il cuore”. L’ex premier poi aggiunge “Nel nostro patto per Napoli ci sono interventi strutturali – spiega – Noi ci siamo impegnati per realizzarli.” Infine conclude “Altrimenti il meridione non lo rilanci”. Presenti a Napoli a festeggiare Manfredi anche altri due leader del M5S: Luigi di Maio e Roberto Fico. Entrambi più volte hanno attaccato De Luca e, viceversa, sono stati presi di mira dal Presidente della Regione Campania nelle consuete dirette del venerdì.

Manfredi, nuovo sindaco di Napoli

Gaetano Manfredi, ex Ministro dell ‘Università ed ex rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è ufficialmente il nuovo sindaco di Napoli. Il candidato è esponente di un’ampia coalizione di centro sinistra comprendente M5S e PD. A complimentarsi per il risultato raggiunto diversi esponenti politici, tra cui anche Conte e De Luca.