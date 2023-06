Cesto della solidarietà a Secondigliano, riconoscimento per il sovrintendente Vincenzo Esposito

PUBBLICITÀ

Un’iniziativa nobile. Promossa in uno dei periodi più difficili della recente storia d’Italia. Quello della pandemia del Covid. Fu allora che il commissariato di Secondigliano decise, attraverso i suoi uomini, di lanciare l’iniziativa del cestello della solidarietà. All’esterno del commissariato di Corso Secondigliano fu così allestita una cesta contenente diversi generi alimentari di prima necessità donati a famiglie in grave crisi. A riempirla gli stessi tutori dell’ordine con l’aiuto delle donazioni dei cittadini.

Un’ iniziativa nata per dare una mano a chiunque si trovava in quel momento a fronteggiare l’emergenza. Per quel gesto di alto valore civico e morale il sovrintendente della polizia di Stato Vincenzo Esposito è stato premiato con il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Un giusto riconoscimento per gli sforzi profusi e per il messaggio di aiuto alla comunità lanciato in quei momenti così drammatici. Simbolo di una polizia sempre al servizio e accanto del cittadino.

PUBBLICITÀ