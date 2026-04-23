Estate al mare a Napoli, quali sono i tratti ‘eccellenti’ e dove ci sono i divieti

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Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività dal 1° maggio al 30 settembre. Il provvedimento recepisce le classificazioni della Regione Campania basate sui monitoraggi dell’Arpac, delineando le aree destinate ai bagnanti e quelle soggette a divieto permanente. I dati confermano la balneabilità di gran parte del litorale cittadino.

Sono state classificate come “Eccellenti” le aree di Nisida, Trentaremi, Marechiaro, Punta Nera, Capo Posillipo, Posillipo e il Lungomare Caracciolo. Le aree di Donn’Anna e Piazza Nazario Sauro hanno ricevuto una classificazione “Buona”, mentre Via Partenope è risultata “Sufficiente”. Per motivi di sicurezza, tutela ambientale o presenza di aree portuali e militari, resta il divieto di balneazione per i seguenti tratti di costa: Porto (tratto di 4.475 metri), Litorale di Bagnoli e Porto-Bagnoli Colmata, San Giovanni a Teduccio, Porto-Mergellina, Zona Militare-Nisida. Nell’Area Marina Protetta della Gaiola la balneazione è interdetta nella zona di riserva integrale per favorire il ripopolamento biologico e la tutela della natura.

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Il Servizio Tutela del Mare provvederà all’installazione di apposita segnaletica informativa presso i punti di accesso alle spiagge, indicando chiaramente i limiti e i motivi degli eventuali divieti. Il monitoraggio dell’Arpac proseguirà per tutta l’estate: in caso di eventi inaspettati che possano compromettere la qualità dell’acqua, il Comune è pronto a intervenire con provvedimenti temporanei a tutela della salute pubblica.