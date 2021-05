In tanti la ricordano per la spaccata mal riuscita a Mezzogiorno Italiano, ma per la stragrande maggioranza dei campani Lisa Fusco era e resterà la Subrettina.

La showgirl oggi ha 43 anni e da un pò di tempo è llontana dal piccolo schermo, dove aveva trovato spazio anche su Rai e Mediaset, ma è alle reti private che deve la sua fama.

Lisa Fusco, la Subrettina di Telegaribaldi

Nel 2000, infatti, era tra i volti noti di Telegaribaldi su Canale 9, tanto noto da dare un nuovo nome a quel volto sorridente e a quel corpicino aggraziato ma minuto: la Subrettina.

Nel 2006 assaggia i reality con la partecipazione a L’Isola dei Famosi, dopo essere stata per un anno nel cast di comici di La Tintoria Show.

La spaccata più famosa d’Italia

Lisa Fusco è passata poi in Mediaset (Grand Hotel Chiambretti e Pomeriggio 5) per poi tornare in Rai ed è qui che si è verificato un episodio ancora negli occhi di tanti. La Subrettina, tentando di fare la spaccata si fratturà il gomito (GUARDA IL VIDEO). Una scena goffa che si è portata dietro negli anni e che ha continauto a perseguitarla anche dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Cosa fa oggi Lisa Fusco

La Subrettina vive a Napoli. Recentemente intervistata da Novella 2000, ha dichiarato di amare molto stare in casa e ha confessato una passione per gli abiti d’epoca. Ha svelato inoltre di dedicarsi molto alla cucina in questo ultimo periodo. Per poter migliorare nel campo culinario, si è affidata ai consigli di un cugino chef.