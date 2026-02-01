Chi è Alessandro Calista, il poliziotto ferito negli scontri di Torino:”Da solo in mezzo si black bloc”

PUBBLICITÀ

Lo hanno colpito a calci, pugni e colpi di martello. Poi ancora con più violenza, con tutto quello che avevano a portata di mano. La vittima di questa scena, immortalata da un video, è un agente di 29 anni del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista. Era in servizio a Torino per la manifestazione, a pochi metri dal campus universitario Luigi Einaudi, durante gli scontri scoppiati al termine del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. A salvarlo sono stati i suoi colleghi intervenuti per proteggerlo. Ora è ricoverato al pronto soccorso chirurgico in un ospedale di Torino. «Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci, ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile alla coscia…». E poi: «Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere».

Ha riportato contusioni multiple e una ferita da martello sulla coscia sinistra, già suturata. Un’aggressione, quella nei confronti del poliziotto che è sposato e ha un figlio, durata pochi ma interminabili secondi che descrivono la guerriglia urbana che ha colpito il capoluogo piemontese, per circa tre ore.

