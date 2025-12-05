Chi è Rob, vincitrice di X Factor 2025: il trionfo della cantante in Piazza Plebiscito

PUBBLICITÀ

Grande successo in Piazza Plebiscito a Napoli, dove, ieri sera, si è svolta la Finale di X Factor 2025 che ha visto il trionfo della studentessa catanese Rob. La cantautrice amante del punk, il cui vero nome è Roberta Scandurra, vinse già nel 2022 il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the Year“, vittoria che le permise di ottenere una borsa di studio per frequentare un workshop di songwriting alla Berklee di Boston. Tra il calore di una piazza gremita che l’acclamava e un’atmosfera da sogno sotto la conduzione di Giorgia, la giovane ha conquistato il palco di X Factor, prevalicando su eroCaddeo della squadra di Achille Lauro. Sul podio anche Delia, della squadra di Jake La Furia. Quarto posto per PierC, della squadra di Francesco Gabbani.

Rob vincitrice di X Factor

Rob, concorrente della squadra di Paola Iezzi, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua voce potente e la sua personalità. Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua giudice Paola, ha dominato il palco di X Factor 2025 con il suo pop-punk. Ha proposto e riletto in questa chiave brani come “Call Me” di Blondie, “Driver License” di Olivia Rodrigo vers. JXDN, “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, “You Oughta Know” di Alanis Morissette, “Ti sento” dei Matia Bazar, “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, “Bring Me to Life” degli Evanescence, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Decode” dei Paramore. La giovane ha conquistato tutti durante la terza manche con il suo inedito “Cento Ragazze“, un brano che è una scarica pop punk che racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza.

PUBBLICITÀ

La giovane provò ad entrare ad X Factor per 3 anni, ma solo quest’anno è riuscita a farcela conquistando un vittoria incredibile, risultato del televoto del pubblico da casa durante le tre manche della finale.

Le parole incredule di Rob dopo la vittoria

Ancora incredula dopo il verdetto, Rob ha ringraziato innanzitutto la sua giudice e mentore: “Paola è stata fondamentale, è stata fantastica, la persona migliore che potessi avere al mio fianco”. Immediatamente dopo, ancora visibilmente commossa, la giovane vincitrice ha rivolto un pensiero alla sua famiglia e in particolare alla madre: “Voglio ringraziare anche la mia mamma che amo tantissimo“. Ripensando al suo percorso ha anche dichiarato che: “Il momento di svolta è avvenuto nel secondo Live quando ho cantato ‘Ti sento’. Paola è riuscita a migliorarmi in tutti gli aspetti” ha spiegato la giovane emozionata dopo aver conquistato un contratto discografico con Warner Music Italia.