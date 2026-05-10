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“Chi ha accoltellato nostro nipote doveva essere già intenzionato”, parlano le zie del giovane aggredito a Napoli

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
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"Chi ha accoltellato nostro nipote doveva essere già intenzionato", parlano le zie del giovane aggredito a Napoli
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“Nostro nipote ha ricevuto non una, ma cinque coltellate. Chi ha compiuto questo gesto forse era già predisposto. Non si scende in strada il sabato sera con una lama di quelle dimensioni”. A parlare a InterNapoli.it sono le zie del 14enne ferito ieri sera dinanzi al McDonald’s di piazza Municipio al culmine di una lite.

Il giovane si trova attualmente ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove ha subìto un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.

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“Chi ha accoltellato nostro nipote doveva essere già intenzionato”, parlano le zie del giovane aggredito a Napoli

Per il ferimento del giovane, la Polizia Municipale diretta dal comandante Ciro Esposito ha fermato un 15enne indiziato di aver sferrato le coltellate al ragazzo, residente a Napoli nel quartiere Stella – San Carlo all’Arena come così il suo presunto aggressore. La Procura per i minorenni di Napoli, diretta procuratrice Patrizia Imparato, lavora sul caso e si ipotizza il reato di tentato omicidio. A seguire il caso, il pm Ettore La Ragione.

L’ipotesi di reato attualmente presa in considerazione al momento è quella del tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo dell’alterco sarebbe da ricondurre a uno sguardo di troppo rivolto a una ragazzina. “Siamo persone perbene – aggiungono le zie del ragazzo di 14 anni accoltellato – che non hanno niente a che fare con certe persone e certi ambienti. La nostra famiglia è perbene e riservata. Ancora oggi prevale lo shock. A nostro nipote i medici hanno dovuto togliere la colecisti per le coltellate sferrate”.

Nelle prossime ore si valuterà l’evoluzione del quadro clinico del ragazzo.

Paura in piazza Municipio, giovane accoltellato davanti al McDonald’s durante la lite

 

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Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

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