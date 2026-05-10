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Un ragazzino di 14 anni ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “Vecchio Pellegrini” alla Pignasecca, un altro di appena un anno più grande è finito agli arresti. E’ il risultato di quanto avvenuto nel centro di Napoli nella serata di ieri, sabato 9 maggio, in piazza Municipio, a pochi passi dalla sede del Comune e a pochi passi dal luogo dell’omicidio di Giogiò Cutolo, il 31 agosto 2023.

Paura in piazza Municipio, giovane accoltellato davanti al McDonald’s durante la lite

L’aggressione, stando alle prime ricostruzioni, è avvenuta nei pressi dell’ingresso del McDonald’s. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma, secondo quanto emerso per il momento, si sarebbe trattato dell’epilogo di un litigio nato per una ragazz: i due si sarebbero affrontati, la situazione sarebbe rapidamente trascesa e sarebbero passati alle mani. Prima i colpi di casco, poi uno di loro ha tirato fuori un coltello a farfalla.

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Il 14enne è stato colpito tre volte all’addome: soccorso, è stato portato d’urgenza all’ospedale dei Pellegrini, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici per valutare i danni causati dalla lama e l’eventuale compromissione degli organi interni. Le sue condizioni sono sotto stretto monitoraggio, in attesa dell’esito della Tac, per capire se dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il 15enne è stato bloccato poco dopo, da una pattuglia della Polizia Municipale, che si trovava in piazza Municipio al momento dell’aggressione e il cui intervento ha probabilmente evitato esiti ancora più drammatici. La sua posizione ora dovrà essere valutata della Procura per i Minorenni per la convalida del provvedimento.