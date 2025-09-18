Chi sono Umberto ed Emanuela, la coppia deceduta in Tangenziale a Napoli

PUBBLICITÀ

Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. L’incidente è avvenuto nella galleria monte Sant’Angelo est in direzione Capodichino. Il conducente è morto sul colpo, il passeggero, una donna, dopo pochi minuti. La moto procedeva ad almeno 140 km/h, l’impatto con le barriere è avvenuto subito dopo l’uscita dalla galleria. Non si è verificata alcuna modifica alla circolazione anche in virtù del fatto che il personale di Tangenziale è intervenuto immediatamente sul posto. Le vittime si chiamavano Umberto Amato, 65 anni e la moglie Emanuela Esposito, 61 anni. Erano residenti a Fuorigrotta. Dai primi accertamenti pare che entrambi i biker indossavano il casco protettivo, ma l’impatto è stato così forte da non lasciargli alcuna possibilità di scampo.