Cronaca nazionale

Chiara Tramontano e il pensiero per la sorella Giulia: “Ho perso tutto, vivo in una trappola di ricordi”

Di Nicola Avolio
Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la famiglia di Giulia Tramontano ricorda sui social la ragazza uccisa il 27 maggio del 2023 a Senago, nel Milanese, dal compagno Alessandro Impagnatiello, condannato anche in appello all’ergastolo.

«Oggi, in Italia – scrive la sorella Chiara – ricordiamo le vittime di femminicidio e il dovere collettivo di prevenire il dilagare della violenza. Con loro, portiamo nel cuore i genitori seduti davanti a una lapide, fratelli che hanno perso la rotta, i figli che non avranno più una madre. lo di te, oggi, ricordo: il messaggio ‘Poi ti richiamo’ e quella chiamata che non è mai arrivata».

E ancora: «I tuoi capelli biondi, rimasti a riflettere la luce sul parquet di casa. La nostra camera condivisa, in cui ora sono un fantasma: un’estranea che ha perso tutto e vive in una trappola di ricordi. Il tuo pancione dolce. Le tue dita sottili, un po’ come le mie, ma che hanno smesso di intrecciarsi alle mie. Ricordo me, e come sono andata via il 27 maggio 2023, lasciando per sempre una parte di me accanto a te. Per te, Giulia. Per me e per tutte».

Il ricordo di mamma Loredana

Anche Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano, ha ricordato la figlia: «Oggi non è più che mai. Oggi è come ogni giorno. Il dolore è come I’amore, si nutre di ricordi. Di momenti vissuti, di cose che amavamo fare. La tua assenza è una ferita che sanguina sempre. Cara Giulia non finisce mai».

«Ovunque tu sia, ovunque voi siate. Il vostro posto è di sicuro nel cuore di tutti», scrive ancora la mamma.

